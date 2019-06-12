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Suriye'nin El Mintar kasabası bombalandı: 5 ölü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları, El Mintar kasabasına saldırı düzenledi. Saldırı sonrası 5 sivil yaşamını yitirdi.

İHA | 12.06.2019 - 11:49..
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Mintar kasabası sivil savunma görevlileri, Suriye uçaklarının bombardımanı sonucu 1'i kadın olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sivil savunma görevlileri, bombardıman sonucu çöken binaların altından ölü ve yaralıları da çıkardı. Sivil Savunma görevlileri, daha sonra yaralıları Sahra Hastanesi'ne kaldırdı.

GÜVENLİ BÖLGELERE GÖÇ

Suriye ve müttefiki Rusya 2 aydır saldırılarını, Hama ve İdlib civarında yoğunlaştırdı. Rus ve Suriye uçaklarının saldırısı sonucu bölgedeki yarım milyon Suriyeli, Türkiye-Suriye sınırında daha güvenli bölgelere göç etti.

Suriye'nin El Mintar kasabası bombalandı: 5 ölü

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