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Suriye'nin kuzeyinde kazanan Türkiye oldu

Amerika'nın ardından Rusya ile de anlaşma yapan Türkiye, terör örgütü YPG'yi sınırın 32 kilometre uzağına itmeyi başardı.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 20:48..
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Suriye'nin kuzeyinde kazanan Türkiye oldu

Amerika ile Suriye'nin geleceği için masaya oturan Türkiye, terör örgütü YPG'nin sınırdan 32 kilometre uzaklaşması için mutabakata imzayı attı ve tek kurşun atmadan bölgenin kazananı oldu.

Bu anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Soçi'deki görüşmede de Türkiye'nin istediği oldu.

Suriye'nin kuzeyinde kazanan Türkiye oldu

Erdoğan: Tarihi bir mutabakata imza attık VİDEO

TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ OLDU

Türkiye ile Rusya arasında yapaılan anlaşmalar gereği Türkiye'nin güvenli bölge olarak tabir ettiği yerde, terör koridoru tamamen temizlenmiş oldu.

23 Ekim'den itibaren YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkarılacak ve örgütün silahları imha edilecek.

Terörist sızmalara karşı her iki ülke de devriye atacak.

Tel Abyad ve Resulayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki Mehmetçik hakimiyeti korunacak.

Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacak.

Böylelikle YPG'nın bir tek Sureye'nin kuzeyinde değil Suriye'nin batısında da varlığı tamamen bitmiş olacak.

Güvenli Bölge Mutabakatı'nın detayları açıklandı VİDEO

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