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Suriye'ye geçiş bölgesinde 15 kilo patlayıcı bulundu

Mardin'de 5 kişinin yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalıştı. Şüphelerin poşet ve sırt çantası içinde 15 kilo plastik patlayıcı, 3 patlayıcı düzeneği ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

DHA |
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Suriye'ye geçiş bölgesinde 15 kilo patlayıcı bulundu

Mardin'in Kızıltepe bölgesinde, yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalışan 5 şahıs bölgede görevli hudut birlikleri tarafından uzaklaştırıldı.

Geçiş yapılmak istenen bölgede yapılan aramada 1 adet siyah poşet ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi.

KÖPEK TİMİ KONTROL ETTİ

Ele geçirilen malzemeler Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı bomba arama köpek timi tarafından yerinde kontrol edildi.

Suriye'ye geçiş bölgesinde 15 kilo patlayıcı bulundu

ÇANTADAN 15 KİLO PATLAYICI ÇIKTI

Yapılan müdahale sonucunda sırt çantası ve siyah poşetin içerisinde; 30 adet 500 gramlık toplam 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 9 adet pil, 9 bin 200 Suriye lirası, 1 adet yeşil sırt çantası, 4 adet sim kart, 3 paket sigara, 2 adet ayakkabı, 1 adet deri mont olduğu tespit edildi.

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