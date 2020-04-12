Suriye'ye geçiş bölgesinde 15 kilo patlayıcı bulundu

1 Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir Koronavirüs salgını ve bağışıklık sistemi hakkında karışıklığın yaşandığı şu günlerde Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin besinler ve bağışıklık sisteminin koronavirüs ile ilişkisini ele aldı.

2 Kilis’te 16 adet M14 mayın tespit edildi Güvenlik güçleri tarafından yapılan arama çalışmasında 16 adet M14 mayın ele geçirildi.

3 Malatya'da belediye ekmeği 50 kuruştan satıyor Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehir belediyesi tarafından üretilen ve normalde 1 lira 10 kuruştan satılan ekmek, 50 kuruştan satılmaya başlandı.

4 Boris Johnson taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson, hastaneden taburcu edildi.

5 Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası Kredi kartınının borcunu ödemek için yasağı ihlal ederek sokağa çıkan baba ve oğlu, polislere yakalandı.

6 Meral Akşener: Devletin kendisini ispatlama vaktidir İYİ Parti Genel Başkanı, parti olarak ülke ve millet için iktidarın atacağı her olumlu adıma destek olacaklarını söyledi.