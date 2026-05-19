Sürpriz isimler var! Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı.

Teknik direkör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.

NEYMAR VE EDERSON VAR, SARA DAVET EDİLMEDİ

26 kişinin yer aldığı kadroda dünyaca ünlü yıldız Neymar ve Fenerbahçe'de forma giyen Ederson yer alırken, Galatasaray'dan Gabriel Sara takımda kendine yer bulamadı.

Son olarak 2023'te Dünya Kupası elemelerinde süre alan Neymar, milli takıma döndü.

Milli forma ile son olarak Ekim 2023'te oynanan Uruguay karşılaşmasında görev yapan Neymar, ön çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

Yıldız futbolcu, Mart 2025'te 1.5 yılın ardından milli davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

RAKİPLER

Brezilya, Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.

BREZİLYA'NIN KADROSU

5 kez Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Savunma: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)