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Sürpriz yumurtalar oyuncak sayılacak, vergi artacak

KDV'ye yönelik geniş kapsamlı çalışma yapan Gelir İdaresi, sürpriz yumurtaların yiyecek statüsünde değil, oyuncak statüsünde olmasını ve yüzde 18 vergi alınması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 11:41..
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Sürpriz yumurtalar oyuncak sayılacak, vergi artacak

Çocukken tanıştığımız sürpriz yumurtalar, ilerleyen yaşlarda da kendimize veya bir arkadaşımız alıp küçük sürpriz yaptığımız çikolatalar.

Onları güzel yapan ise içlerinden ne çıkacağını bilmediğimiz ve bize sürpriz olan oyuncaklar.

Son aylarda en bilindik markanın sürpriz yumurtası 7.5 lira. Bu fiyat, vergiden dolayı daha da artabilir.

ÇİKOLATA MI? OYUNCAK MI?

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre; Gelir İdaresi, çikolata sayıldığı için yüzde 8 KDV uygulanan sürpriz yumurta üretici ve ithalatçılarına bir yazı gönderdi.

Söz konusu firmalardan, ürünün içeriğindeki çikolata ve oyuncak oranının detaylı olarak paylaşılması istendi.

Bu tarz ürünlerde hangi tür madde fazlaysa ona göre KDV hesaplanıyor.

Sürpriz yumurtalar oyuncak sayılacak, vergi artacak

GEÇMİŞ YILLARA DA CEZA GELEBİLİR

Gelir İdaresi Başkanlığı, yetkilileri önümüzdeki günlerde üretici ve ithalatçı firmaları denetleyecek.

Bu denetimlerde yetkilliler ürünün çikolata değil, oyuncak olduğunu belirtirse; firmalar geçmiş 5 yıla dönük cezayla karşı karşıya kalabilir.

Firmalar ise bu denetimlere karşı hukuki bir yol arayışı içinde.

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