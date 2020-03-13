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Sürücü kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak."

AA | 13.03.2020 - 17:15..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alıyor.

Bakan Ziya Selçuk, Bakanlığın koronavirüs önlemleri kapsamında, bazı kararlar aldığını, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumların, 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar iki hafta süreyle tatil edildiğini anımsattı.

ÖZEL KURSLAR TATİL

Özel öğretim kurslarıyla ilgili Selçuk, şunları ifade etti:

"Özel yaygın eğitim kurumu olan çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları da yukarıda belirtilen süre içerisinde tatil edilecek. Ancak bu kurslarda eğitimini tamamlayıp işe girmek için belge almayı bekleyen kursiyerlerin mağdur edilmemesi için sınavlara girmeleri sağlanacak."

Sürücü kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Bakan Selçuk, özel okula devam eden öğrencilerin de Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) her sınıf düzeyinde girip buradan eğitim alabileceklerini bildirdi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alan bireyler için 16-30 Mart'a kadar verilemeyen destek eğitimlerinin daha sonra MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda telafilerinin yapılacağını söyleyen Selçuk, "Dolayısıyla kimse mağdur olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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