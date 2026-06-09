Sürücülerin çoğu bilmiyor: İşte dört çizgili araba levhasının anlamı

Yollarda güvenli bir sürüş gerçekleştirmek için trafik işaretlerini doğru okumak hayati bir önem taşıyor. Sürücülerin büyük çoğunluğu hız limitleri, dur uyarıları veya viraj tabelalarına aşina olsa da, nadiren karşılaşılan bazı sembollerin anlamları gizemini koruyor.

Arjantin’de kullanılan, beyaz zemin üzerinde, üzerinde dört eğik siyah çizgi çekilmiş kayan araç figürü de bu az bilinen ama en kritik tabelalardan biri.

Sürücülere rahat bir nefes aldıran bu işaret, araçların kontrolünü kaybetme riskinin yüksek olduğu tehlikeli bir bölgenin sona erdiğini belirtiyor.

Tehlikeli bölgenin sonunu işaret ediyor

Bu tabela, tehlikeli ve kaygan yol kesiminin artık sona erdiğini gösterir. Çizgiler, görsel bir unsur olarak o bölgeye ait kısıtlama veya uyarının geçerliliğini yitirdiğini sembolize eder. Bu sayede sürücüler, yolun o ana kadar olan riskli etabını geride bıraktıklarını anlarlar.

Hızlanmak için bir davet değil

Uzmanlar, bu tabelanın "tehlike bitti, hemen hızlanın" anlamına gelmediği konusunda sürücüleri uyarıyor. Uyarı bölgesinin bitmiş olması, özellikle yağmurlu havalarda, düşük görüş mesafesinde veya asfalt üzerinde biriken toprak/toz varlığında dikkatli sürüşün elden bırakılmasını gerektirmiyor.

Ayrıca aşınmış lastiklere sahip veya aşırı yüklü araçların, tabela geride kalmış olsa bile ıslak ya da istikrarsız zeminlerde her an savrulma riski taşıdığı hatırlatılıyor.