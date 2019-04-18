Sürücüsüz araçları çileden çıkaracak 5 kara yolu

Kendi kendini süren sürücüsüz araçlar gelecek için çok önemli bir yere sahip. Birçok şirket bu tür araçlar üzerinde çalışsa da bu teknolojinin, tam olarak doğru çalışabilmesi için epey bir yol katetmesi gerekiyor.

Sürücüsüz araçların, zorlu yollardan geçebilmesi için teknolojilerinin sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi kendinizi sürücüsüz bir aracın koltuğunda hayal edin ve aşağıdaki yollardan geçtiğinizi düşünün...

1. MESKEL MEYDANI - ETİYOPYA

Sürücüsüz araçların, Meskel Meydanı'ndan geçebilmesi için mükemmel bir şekilde programlanması gerekiyor. Aksi halde ne olacağını siz düşünün.

2. SİHİRLİ KAVŞAK - İNGİLTERE

İngiltere'de en karmaşık kavşak denildiğinde, akla ilk olarak Swindon’da yer alan “Sihirli Döner Kavşağı” geliyor. Sürücüsüz araçların, bu zorlu kavşağı kazasız geçebilmek için bir hayli kafaları karışabilir.

3. CHARLES DA GAULLE - PARİS





Tam 12 caddenin kesiştiği Paris'te bulunan bu meydan, sürücüsüz araçlar için tam bir kâbus olabilir.

4. WINSTON CHURCHILL CADDESİ

Yılda yaklaşık 5 bin uçuş gerçekleştiren Cebelitarık Uluslararası Havalimanı, aynı zamanda Cebelitarık ile İspanya arasındaki ana yola da ev sahipliği yapıyor. Bu ana yol, uçak pistinin tam ortasından geçiyor ve otomobiller kalkış esnasında uçaklara yol vermek zorunda kalıyor. Sürücüsüz bir otomobilde olduğunuzu ve karşıdan bir uçak geldiğini düşünün...

5. FAIRY MEADOWS YOLU - PAKİSTAN





Yüksek bir uçurumun tam kenarında bulunan metrelerce yükseklikteki Fairy Meadows yolu, yoldan geçen sürücülerin korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor. Peki bu yoldan bir sürücüsüz araç geçebilir mi?