Sürücüsüz kargo uçağı APT-70 havalandı

Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi ve bu otomobillerin sayısı hızla artıyor. Havacılık üreticisi Bell ise geliştirdiği yeni uçağıyla gözünün yükseklerde olduğunu bir kez daha gösterdi. Şirket, Autonomous Pod Transport 70 ismini verdiği sürücüsüz kargo uçağını başarıyla test etti.

RAKİPLERİNDEN 2 KAT DAHA HIZLI

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki APT-70, tıpkı bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık 30 kiloya kadar olan kargoları taşıyabilen uçak, saatte 160 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor. Bu da uçağın rakiplerine göre neredeyse iki kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. APT-70 ayrıca tek şarjla yaklaşık 30 kilometreye kadar havada kalmayı başarıyor.

Bell yetkilisi Scott Drennan yaptığı açıklamada, ‘’ APT-70, paket tesliminden tıbbi yardımlara ve doğal afetlere yardıma kadar birçok kritik görevde kullanılabilir. Bu yeteneklerin gelecekte ticari kullanımlar için de oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Havacılık ve uzay endüstrisinde 80 yıldan fazla deneyime sahip olan şirket, gerekli izinleri aldıktan sonra APT-70 sürücüsüz kargo uçağını gelecek yıl kullanıma sunmak istiyor.

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