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Sürücüye meydan dayağı kamerada

İstanbul Bağcılar’da ters yönden gelerek bir araca çarpan kamyonetin sürücüsü, çarptığı araçtaki üç kişi tarafından darp edildi.

İHA | 29.11.2018 - 10:18..
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gw

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye ters yönden giren araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı.

ÜÇ KİŞİ KAMYONET ŞOFÖRÜNE SALDIRDI

Otomobildeki üç kişi de ters yönden gelerek araçlarına çarpan kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi ile otomobildeki üç kişi kamyonet şoförüne saldırdı.

Sürücüye meydan dayağı kamerada

Ters yönden gelerek kaza yapan sürücüye meydan dayağı ViDEO

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kamyonet sürücüsünün kısa bir süre darp edildiği kavga diğer sürücülerin de araya girmesiyle son buldu.

Kavganın son bulmasının ardından taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üç kişinin şahsa saldırdığı ve darp ettiği görülüyor.

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