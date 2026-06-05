Survivor 2026 ne zaman bitiyor: Acun Ilıcalı final tarihini açıkladı

Ekranların en çok izlenen uzun soluklu yarışma programı Survivor 2026 için geri sayım başladı.

1 Ocak'ta başlayan ve aylardır süren zorlu mücadelede son düzlüğe girilirken, heyecan dozu da zirveye ulaştı.

Bireysel dokunulmazlık oyunlarının hız kazandığı, Sude’nin vedası ve Ramazan Sarı’nın şoke eden sakatlığı sonrası dengelerin tamamen değiştiği adada gözler final tarihine çevrilmişti.

Survivor Ekstra programında önemli açıklamalarda bulunan yapımcı Acun Ilıcalı, milyonlarca izleyicinin merakla beklediği büyük final takvimini açıkladı.

Survivor 2026 büyük finali ne zaman?

Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre, Survivor 2026 heyecan dolu bir canlı yayın maratonuyla Haziran ayının ortasında ekranlara veda edecek. Şampiyonluk yolundaki son 3 günlük dev final takvimi şu şekilde şekillendi:

17 Haziran 2026 Çarşamba: Yarı Final 1. Etap (Canlı Yayın)

18 Haziran 2026 Perşembe: Yarı Final 2. Etap (Canlı Yayın)

19 Haziran 2026 Cuma: Survivor 2026 Büyük Final ve Şampiyonluk Gecesi (Canlı Yayın)

SMS tamamen kaldırılıyor

Daha adaletli bir rekabet ortamı kurmak istediklerini vurgulayan Acun Ilıcalı, final haftasına doğru belirli bir aşamadan sonra halk oylamasının (SMS) tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Yeni kurala göre; şampiyonluk koltuğuna giden yolda sadece ve sadece yarışmacıların parkurdaki bireysel istatistikleri, hızları ve performansları belirleyici olacak.