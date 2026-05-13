Survivor Bayhan hakkında karar verildi! Ameliyat olacak

Survivor 2026'da olaylar bitmiyor. Bayhan'ın kanlar içinde kaldığı ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı görülmüştü.

'HEPİMİZİ KORKUTTU' DEMİŞTİ

Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu.” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık bir haftadır gözlem altında tutulan Bayhan’ın Survivor’a devam edip edemeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz.” ifadelerini kullanırken, konseyde duygusal anlar yaşandı.

'BENİM İÇİN BİTTİ'

Bayhan ise sosyal medyada canlı yayın açarak '2026 Survivor artık benim için kapandı, bitti. Kalan yarışmacılara başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.