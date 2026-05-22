Survivor Beyza'nın sevgilisi Arka Sokaklar'dan çıktı!

Survivor'ın son günlerinde Beyza'nın yüzerek adayı terk etmesi ve Sercan'la birlikte bulunması, izleyicileri şaşırttı.

Beyza hakkında çeşitli iddialar gündeme gelirken, sevgilisi ise dikkatleri çekti.

Ödül oyununu kazanan Beyza'yla sevgilisinden gelen mesaj ve fotoğraf paylaşıldı.

O ismin ise Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

ARKA SOKAKLAR'IN TUNÇ'U

Survivor Beyza'nın sevgilisi kim diye merak edenler, Arka Sokaklar'a Tunç karakteriyle damga vuran Kerimhan Duman olduğunu öğrendi.

Kerimhan Duman kedileriyle birlikte çekildiği fotoğrafa 'Aynı fotoğrafın içine anca bu şekilde sığdık. Biz çok iyiyiz, seni çok özledik ve gurur duyuyoruz. Seni çok seviyorum, mükemmelsin.' notunu düştü.

Mesajı okuyup fotoğrafı gören Beyza duygusal anlar yaşadı.