Survivor Nagihan'ın kızı Arven "annesinin kopyası" dedirtti! İşte son hali

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Survivor serüveniyle tanınan Nagihan Karadere, 2026 sezonunda finalist oldu.

Final mücadelesinde Nobre ile karşılaşan Karadere, yarışma performansı kadar özel hayatıyla da gündemde.

Nagihan Karadere'nin yarışmada da sık sık gündeme gelen "anneliği", kızını merak ettirdi.

11 yaşındaki Ece Arven'in annesi olan Nagihan Karadere, kızını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih etti.

Yıllar önce Uğur Gökçe ile yollarını ayıran Karadere, kızına duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.

Arven'in son hali, görenleri şaşırttı.

Aynı annesi

Büyüdükçe annesinin hatlarını alan Arven’in son fotoğrafları, takipçileri tarafından "Küçük Nagihan" yorumlarıyla karşılandı.

İşte, son hali..