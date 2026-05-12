Survivor Sahra Işık ve eşi sessiz sedasız boşandı

Son dönemde özel hayatı ve anneliğiyle gündeme gelen Survivor yarışmasıyla ünlenen Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle boşandıklarını açıkladı.

"EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

şık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

BEBEK DE EVLİLİĞİ KURTARMADI

Fenomen Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmişti. Çift evliliklerinden bir süre sonra ilişkisinden sorunlar yaşamış ve evlilik terapistine gitmişti. Seansların ardından evliliklerine bir şans daha veren ikili, barıştıklarını açıklamıştı. İkili daha sonra bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu.