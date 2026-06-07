Survivor yıldızı kansere yakalandı: Görmezden geldiği 3 belirtiyi paylaştı

2016 yılında yayınlanan Survivor: Millennials vs. Gen X sezonunda finale kadar yükselen McNickle, kanser teşhisini duyurduğu paylaşımı ile gündeme geldi.

Yarışmacı, o an etrafındaki her şeyin sustuğunu ve yalnızca bu kelimeye odaklandığını ifade etti.

3 belirtisini açıkladı

McNickle, daha sonra yayınladığı videoda uzun süre ihmal ettiği üç önemli sağlık sorununu paylaştı.

Bunlardan ilki, göğüs bölgesinde ortaya çıkan ve zamanla ciddi şekilde büyüyen bir deri lezyonuydu.

McNickle, yaklaşık bir yıl boyunca doktora gitmediğini ve durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

Erken müdahale edilmesi halinde basit bir işlemle çözülebileceğini belirten yarışmacı, gecikmenin ardından göğsünde ciddi bir yara oluştuğunu anlattı.

İkinci belirti ise dışkıda görülen kandı. McNickle, yaklaşık üç ay boyunca her gün bu belirtiyi görmesine rağmen doktora başvurmadığını açıkladı. Daha sonra yapılan kontrollerde sağlık sorununun ciddi boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.

Üçüncü belirti ise kasık bölgesinde oluşan bir şişlik oldu. Yarışmacı, bu kitle büyümesine rağmen uzun süre tıbbi yardım almadığını ve bunun büyük bir hata olduğunu dile getird

"Ertelemeyin, kontrol ettirin"

Yaşadıklarından ders çıkardığını söyleyen McNickle, özellikle erkeklerin sağlık sorunlarını görmezden gelme eğilimine dikkat çekti.

Sağlık endişesi yaşayan herkese doktora başvurma çağrısı yapan yarışmacı, belirtileri ertelemenin durumu daha da kötüleştirebileceğini vurguladı.