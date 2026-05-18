Survivor'da ampute edildi! Stavros Floros'un son hali

Tekne kazasında ağır yaralanarak bacağını kaybeden Stavros Floros, hastanedeki tedavi sürecinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Floros, kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, yaşadığı zorlu sürece ilişkin duygusal mesajlar paylaştı.

“TANRIYA ŞÜKREDİYORUM”

Balık tutmaya çıktığı sırada yaşanan tekne kazasında ağır yaralanan Stavros Floros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kendisine gönderilen destek mesajlarının büyük moral olduğunu belirten Floros, Yunanistan’dan ve dünyanın farklı noktalarından gelen mesajların kendisine güç verdiğini söyledi.

Floros paylaşımında, “Her şeyin iyiye gittiğini ve Tanrı’ya şükrettiğini” ifade ederek, bu süreçte edilen duaların kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.