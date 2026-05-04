Survivor'da Bayhan paniği! Kanaması durmadı

Survivor 2026'nın en dikkat çeken yarışmacılarından Bayhan, sevenlerini korkuttu. Yeni bölüm fragmanı, izleyenleri endişelendirdi. Yayımlanan tanıtımda Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı anlar dikkat çekerken, Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara verdiği kötü haber merak uyandırdı.

"HEPİMİZİ KORKUTTU"

Acun Ilıcalı, Ada Konseyi'nde "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu." dedi.

Fragman sonrası "Bayhan'a ne oldu?", "Bayhan diskalifiye oldu mu?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.