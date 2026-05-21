Survivor'da flaş final kararı: Şampiyon seçildi

Yunan Survivor yarışmacısı Stavros Floros’un, Dominik Adası’nda yaşanan bir tekne kazası sonrası ağır yaralandığı ve kazanın ardından bir ayağının ampute edildi.

Yarışma sürecinde yaşanan olay, yalnızca Yunanistan’da değil uluslararası Survivor izleyicileri arasında da gündem oldu.

Floros’un tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Survivor Yunanistan'ın dünkü bölümünde önemli bir karara imza atıldı.

ŞAMPİYON STAVROS

Yapım ekibi Stavros'un bu sezonun “gerçek Survivor’ı” olduğunu belirterek, sembolik olarak şampiyon ilan edildiği ve 250 bin euro ödül verileceği duyuruldu.