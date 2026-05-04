Survivor'da kim elendi: 3 Mayıs 2026 veda eden yarışması

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da heyecan devam ediyor.

3 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, eleme anları yaşandı.

Aile oyunu iletişim ödülü için parkura çıkan takımlar, sevdikleriyle görüşebilmek adına kıyasıya mücadele etti.

Gecenin sonunda eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim de belli oldu.

Osman Can ve Barış Murat Yağcı düellosunda elenen isim şaşırttı.

ELENEN YARIŞMACI

SMS sonuçları ve performans değerlendirmelerinin ardından Survivor hayallerine veda eden isim Osman Can oldu.

Elendiği açıklandığında büyük üzüntü yaşayan Osman Can, arkadaşlarıyla vedalaşarak adadan ayrıldı.