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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye suçlama

Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, Türkiye'nin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

İHA | 16.06.2019 - 05:11..
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye suçlama

CNN International’a konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, ABD Kongresinin, Kaşıkçı cinayetini şeffaf olarak soruşturmaması sebebiyle Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma çalışmaları konusunda sorulan bir soru üzerine, ülkesinin ABD Kongresini ikna etmeye çalıştığını, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluların yargılanmasına bu sene başlandığını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye suçlama

"KAŞIKÇI'NIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cubeyr, ABD istihbaratının cinayet emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği iddiasıyla ilgili olarak, “Bu çok saçma. Kaşıkçı’nın öldürülme konusunda herhangi bir yetki verilmesi söz konusu değil. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardındaki sebebin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bir hataydı. Böyle bir şeyin tekrar olmaması için kesin tedbirler aldık” dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye suçlama

"CESEDİ HAKKINDA TÜRKİYE'DEN BİLGİ ALAMADIK"

Adil Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığı ve Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna bir ekibin gönderildiğinin bilindiğini, öldürme emrini kimin verdiğinin sorulması üzerine, soruşturmalardan böyle bir sonuç çıkarılmadığını, soruşturmanın ve yargılamanın halen devam ettiğini söyledi.

Sunucunun, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sorması üzerine, Adil Cubeyr, bu konuda Türkiye’den bilgi istediklerini ve halen bir cevap alamadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye suçlama

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