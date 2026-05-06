Suudi Arabistan ekipleri Ederson'dan indirim istedi

Fenerbahçe, sezon başında yıllar süren Manchester City kariyerini sonlandıran Ederson'u, ezeli rakibi Galatasaray'ın adeta elinden almıştı.

Ederson, sarı-lacivertlilerdeki inişli çıkışlı performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

YAPTIĞI HATALAR GÖZDEN DÜŞÜRDÜ

Son olarak ise Rizespor ve Galatasaray derbisinde yaptığı hatalar, bardağı taşıran son damla oldu.

Brezilyalı kaleci, özellikle Galatasaray derbisinde maçın hakemi ile girdiği ikili diyalog nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu ve gördüğü kırmızı kart ile beraber, sezonu kapattı.

ARAPLAR MAAŞINI YÜKSEK BULDU

Yaşananların ardından sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Ederson'a Suudi Arabistan ekipleri Al-Hilal ile Al-Nassr talip olmuştu.

Suudi Arabistan ekibi de Brezilyalı eldivenin 11 milyon euroluk maaşını yüksek buldu ve oyuncudan indirim talep etti.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes, yeni seçilecek yönetime teklifleri sunacak ve bir yol haritası belirlenecek.