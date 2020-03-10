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Suudi Arabistan günde 12.3 milyon varil petrol üretecek

1 Nisan'da başlayacak olan üretim artışı, müşterilere arz olarak yansıtılacak.

DHA | 10.03.2020 - 16:44..
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Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı.

1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Nasser, şirketin nisan ayında "azami sürekli üretebileceği seviye olan 12 milyon 300 bin varil üzerinde" üretim yapacağını, 1 Nisan'dan itibaren üretim artışını müşterilerine arz olarak yansıtayacağını belirtti.

Aramco, geçen ay günde 9.7 milyon varil petrol üretiyordu.

RUSYA ENERJİ BAKANI DA 'ARTIRACAĞIZ' DEDİ

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da  Rus şirketlerin, petrol arzını günde 500 bin varil artırabileceğini açıkladı.

TARAFLAR ANLAŞAMADI, PETROLE YANSIDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın liderliğindeki örgüt üyesi olmayan ülkeler üç yıldır OPEC+ adı altında birlikte hareket ederek üretimlerini gönüllü olarak kısmışlardı. Ancak günde 2.1 milyon varil petrolü piyasadan çekerek fiyatları yükselmesine neden olan anlaşmanın uzatılması için geçen hafta yapılan görüşmeler, Rusya'nın üretimi daha da kısmayı kabul etmemesi üzerine başarısız oldu ve taraflar anlaşmadan vazgeçti.

YÜZDE 30'LUK GERİLEME

Bunun üzerine pazartesi günü, petrol fiyatları yüzde 30 düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek için alacakları önlemleri salı günü açıklayacağını söylemesi, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de, ülkesinde benzer destekler için 4.1 milyar dolar ayırdıklarını açıklaması üzerine petrol fiyatları hızlı yükseldi.

BRENT DÜŞTÜ, TEKSAS YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 13.23'lük sert yükselişle 37.84 dolara, Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 13.50'lik tırmanışla 34.22 dolara çıktı.

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