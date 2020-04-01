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Suudi Arabistan: Hac planlarınızı bir süre erteleyin

Suudi Arabistan, bu yıl hac için ülkeye gelmeyi düşünen Müslümanlara ‘planlarını erteleme’ çağrısı yaptı.

AA |
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Suudi Arabistan: Hac planlarınızı bir süre erteleyin

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, koronavirüs salgını nedeniyle güvenlik bakımından endişe duyduklarını belirterek, Müslümanlara bu yıl hac ziyareti için plan yapmadan önce bir süre daha beklemeleri çağrısında bulundu.

Benten, “Suudi Arabistan, hacılara ve umrecilere hizmet etmeye tamamen hazır. Ancak bu şartlar altında, Allah’ın bizi kurtarması için dua ettiğimiz küresel bir salgından bahsederken, Krallık, Müslümanların ve vatandaşların sağlığını korumayı önemsiyor. Bu nedenle tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizden durum netleşene kadar (tur operatörleriyle) anlaşma yapmadan önce beklemelerini rica ediyoruz.” dedi.

Suudi Arabistan: Hac planlarınızı bir süre erteleyin

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Benten, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile birlikte, karantinadan önce umre için ülkede bulunanları ve halihazırda konuk ağırlayan otelleri denetlediklerini dile getirdi.

Bakan ayrıca, umre ziyareti için vize alan ancak karantina nedeniyle ülkeye gelemeyen kişilere ücret iadesinde bulunacaklarını da ekledi.

Suudi Arabistan: Hac planlarınızı bir süre erteleyin

2 MİLYON MÜSLÜMAN'IN GİTMESİ BEKLENİYORDU

Suudi Arabistan, daha önce koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almıştı. Ayrıca Mekke ve Medine’ye girişler de yasaklanmıştı.

Bu yıl hac için yaklaşık 2 milyon kişinin, Mekke ve Medine’ye gitmesi bekleniyordu.

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