Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Orta Doğu turunun ilk ayağı sırasında bölgedeki durumu görüşmek üzere Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi ile bir araya geldi.

Abe, ABD ve İran arasındaki gerilimi hafifletme umuduyla bölgeyi ziyaret ettiği için Riyad'da Kral Selman tarafından da kabul edildi.

Başbakan Abe daha sonra el-Ula'da bölgesel gelişmeleri görüştüğü Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi ve bölgedeki gerilimlerin son zamanlarda yükselmesi sırasında Suudi Arabistan'ın tutumunu övdü.

BEDEVİ ÇADIRINDA ÖZEL GÖRÜŞME

Japon liderinin bir bedevi çadırında geleneksel Suudi misafirperverliği ile karşılandığı görüşmede iki lider diğer meseleleri de görüştü. Ohtaka, yaklaşık bir saat süren görüşmede 20 dakikalık özel bir görüşme daha olduğunu söyledi.

SUUDİ-JAPON İLİŞKİLERİ

Abe, Japonya'nın 2016'dan beri var olan Suudi-Japonya işbirliğini ve Muhammed bin Selman’ın liderliğinde başlatılan 2030 Vizyonu reformlarını tamamen destekleyecekleri sözünü verdi.

69 İŞBİRLİĞİ ALANI

İki ülke çok çeşitli alanlarda görüşmelerini sürdürürken, halihazırda dört bakanlık düzeyinde toplantılar gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda 69 işbirliği alanı belirlendi.

Abe ve Kral Selman, Riyad'daki toplantılarında, bu yıl Suudi Arabistan'ın bu sene ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi ile Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın başarılarına yönelik yapılacak işbirliğini de doğruladılar.

ENERJİDE ORTAKLIK

Kral Selman, 40 dakikalık konuşmalarında, ülkesinin ve Japonya'nın sadece enerji alanında değil, çeşitli alanlarda stratejik ortaklıklarını derinleştireceklerini belirtti.

Görüşme, Abe’nin Aralık 2012'deki göreve başlamasından bu yana iki lider arasında yapılan beşinci toplantı oldu.

Başbakan Abe, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede; Japonya'nın Suudi Arabistan'ı Riyad'da yapılacak olan bir sonraki G20 zirvesinin başarısı için destekleyeceğini söyledi. Veliaht Prens, buna karşılık Suudi Arabistan'a Osaka'daki son G20 toplantısının sonuçlarını takip edeceğine söz verdi.