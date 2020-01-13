taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8589
Euro
6.5195
Altın
1553.59
Borsa
120387.16
Gram Altın
292.59
Bitcoin
47529.64

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

Japonya Başbakanı Abe, Veliaht Prens Selman tarafından bedevi çadırında ağırlandı.

REUTERS | 13.01.2020 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Orta Doğu turunun ilk ayağı sırasında bölgedeki durumu görüşmek üzere Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi ile bir araya geldi.

Abe, ABD ve İran arasındaki gerilimi hafifletme umuduyla bölgeyi ziyaret ettiği için Riyad'da Kral Selman tarafından da kabul edildi.

Başbakan Abe daha sonra el-Ula'da bölgesel gelişmeleri görüştüğü Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi ve bölgedeki gerilimlerin son zamanlarda yükselmesi sırasında Suudi Arabistan'ın tutumunu övdü.

BEDEVİ ÇADIRINDA ÖZEL GÖRÜŞME

Japon liderinin bir bedevi çadırında geleneksel Suudi misafirperverliği ile karşılandığı görüşmede iki lider diğer meseleleri de görüştü. Ohtaka, yaklaşık bir saat süren görüşmede 20 dakikalık özel bir görüşme daha olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

SUUDİ-JAPON İLİŞKİLERİ

Abe, Japonya'nın 2016'dan beri var olan Suudi-Japonya işbirliğini ve Muhammed bin Selman’ın liderliğinde başlatılan 2030 Vizyonu reformlarını tamamen destekleyecekleri sözünü verdi.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

69 İŞBİRLİĞİ ALANI

İki ülke çok çeşitli alanlarda görüşmelerini sürdürürken, halihazırda dört bakanlık düzeyinde toplantılar gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda 69 işbirliği alanı belirlendi.

Abe ve Kral Selman, Riyad'daki toplantılarında, bu yıl Suudi Arabistan'ın bu sene ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi ile Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın başarılarına yönelik yapılacak işbirliğini de doğruladılar.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

ENERJİDE ORTAKLIK

Kral Selman, 40 dakikalık konuşmalarında, ülkesinin ve Japonya'nın sadece enerji alanında değil, çeşitli alanlarda stratejik ortaklıklarını derinleştireceklerini belirtti.

Görüşme, Abe’nin Aralık 2012'deki göreve başlamasından bu yana iki lider arasında yapılan beşinci toplantı oldu.

Başbakan Abe, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede; Japonya'nın Suudi Arabistan'ı Riyad'da yapılacak olan bir sonraki G20 zirvesinin başarısı için destekleyeceğini söyledi. Veliaht Prens, buna karşılık Suudi Arabistan'a Osaka'daki son G20 toplantısının sonuçlarını takip edeceğine söz verdi.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor

 

 

İlginizi Çekebilir
Uçağın düşürülme bilgisi İran hükümetinden saklandı
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna uçağının vurulduğu bilgisinin askeri kurumlar tarafından, Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini açıkladı.
New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinlikte yine tüm dikkatler pantolonları çıkan Amerikalıların üzerindeydi.
Pakistan'da kar yağışı yüzünden 14 kişi hayatını kaybetti
Belucistan eyaletinde son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor.
İngiltere'de kavga sırasında adamın rahatlığı
Portsmouth kentindeki fast food restoranında bir müşteri, yanı başındaki kavgaya aldırmadan yemeğe devam etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

672
Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

604
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

196
Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu

Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu

85
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

71
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

224
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir