Suudi Arabistan: Irak'tan gelen 3 İHA imha edildi

Orta Doğu’da hareketli günler...

Irak’tan Suudi Arabistan’a beklenmedik bir saldırı gerçekleşti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, Irak tarafından gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) engellendiğine dair resmi bir açıklama yayımladı.

IRAK TARAFINDAN GÖNDERİLEN 3 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada Irak yönünden gelen tehdidin önlendiğini aktaran el-Maliki, “17 Mayıs Pazar sabahı, Irak hava sahasından gelerek Krallığın hava sahasına giren 3 İHA engellenerek imha edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

"TÜM OPERASYONEL TEDBİRLER ALINACAK"

Olası tehditlere karşı alınacak tedbirlere de değinen Sözcü el-Maliki, “Savunma Bakanlığı, uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.

Krallığın egemenliğine, güvenliğine ve vatandaşlarının ile topraklarında ikamet edenlerin can güvenliğine yönelik her türlü saldırı girişimine karşılık vermek için gerekli tüm operasyonel tedbirleri alacak ve uygulayacaktır.” dedi.