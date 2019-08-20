Suudi Arabistan medyasında Türk düşmanlığı

Amerika ve İsrail ile yakın ilişkiler kuran Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye'nin bölgede günden güne güçleniyor olması nedeniyle oldukça rahatsız.

Suriye'ye yapılan operasyonlardan ve Katar'a kurulan üsten oldukça endişeli olan Suudiler, Türkiye'ye büyük bir düşmanlık içinde.

TÜRKİYE'YE TURİST GİTMESİN DİYE...

Sık sık Türkiye'ye giden turistlere yönelik uyarılar yapan Suudi Arabistan, her şeye rağmen turist sayısını düşüremedi.

Prens Selman'a yakınlığıyla bilinen ve daha önce terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapan Okaz gazetesi, Türkiye düşmanlığıyla yine skandal bir habere imza attı.

Türkiye'ye gitmeye hazırlanan Suudi turistleri uyaran gazete, haberinin başlığını Türkçe attı.

Haberin detaylarında, Türkiye'nin turistler için tehlikeli olduğu belirtildi.