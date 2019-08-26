Suudi Arabistan müfredatında Osmanlı düşmanlığı

Eski ders kitaplarında Osmanlı Devleti'nden hilafet olarak bahseden Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, Osmanlı Devleti'ni işgalci olarak gösterme kararı aldı.

Öte yandan Suudi Arabistan, bu sene vatandaşlarını Türkiye’ye gitmemeleri konusunda da uyarmıştı ancak bu yıl çok sayıda Suudi, Türkiye’yi ziyaret etti.

"ATALARIMIZLA SAVAŞANLARIN GERÇEK YÜZLERİNİ ÇIKARDIK"

Prens Sattam bin Halit Al Suud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan değişikliği kutlayarak, "Atalarımızla savaşanlara hilafet diyorduk, şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN HALKI: KOLAY SİLENMEZ

Suudi Arabistan halkı ise, cuma hutbesini asırlarca Hakim’ül Haremeyn (Harem Bölgesi'nin sahibi) ibaresi yerine Hadim’ül Haremeyn (Kabe'nin Harem Bölgesi'nin hizmetçisi) diye okutan halife Osmanlı sultanlarının, halkın kalbinden silinmesinin mümkün olmadığını söylediler.