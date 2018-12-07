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Suudi Arabistan uzaya uydu fırlattı

Suudi Arabistan, Çin ile yapılan iş birliği ile kendi uydularını yapıp uzaya fırlattı. Fırlatış, Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleşti.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 12:17..
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Suudi Arabistan uzaya uydu fırlattı

2030 vizyonu kapsamında, bilimsel ve kültürel alanda reformlara girişen Suudi Arabistan, Çin ile yaptığı iş birliği neticesinde iki uydu üretti.

Çin'in, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleştirilen fırlatma ile uydular uzaya gönderildi.

Suudi Arabistan uzaya uydu fırlattı

GÖZLEM VE İNCELEME UYDULARI

Sat 5a ve Sat 5b, Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KACST) girişimi ile üretildi. SPA haber ajansının haberine göre uydular hava ölçüm, gözlem ve inceleme amaçlarıyla uzaya gönderildi.

Suudi Arabistan uzaya uydu fırlattı

Çin'in de ortak girişimi ile gerçekleştirilen üretimden sonra, fırlatma işlemi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleşti.

Suudi Arabistan uzaya uydu fırlattı

SUUDİLERİN UZAY GİRİŞİMİ

KACST Başkanı Turki bin Suud bin Muhammed, "Bu başarı, KACST 'in son yıllardaki çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan geçtiğimiz yıldan bu yana özellikle uzay sanayiine yatırımları ile adını duyuruyor. Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KACST), Çin ile 'Ay'ın karanlık yüzünü keşif' programı kapsamında, iş birliklerini gerçekleştirirken, 2030 vizyonu kapsamında uzay sanayiine yatırımların da artırılacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

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