Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu

Suudi Arabistan’ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı.
Çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı. Kar yağışını gören Suudiler, sevinçten Arap müziği eşliğinde alkış tuttu.
Suudi Arabistan’da kar yağdı İZLE
SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ
Suudi Arabistan Metroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı.
YAĞIŞ SÜRECEK
Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.