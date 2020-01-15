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Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu

Kar yağışını gören Suudiler, sevinçten alkış tuttu.

DHA | 15.01.2020 - 13:06..
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Suudi Arabistan’ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı.

Çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı. Kar yağışını gören Suudiler, sevinçten Arap müziği eşliğinde alkış tuttu.

Suudi Arabistan’da kar yağdı İZLE

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Suudi Arabistan Metroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu

YAĞIŞ SÜRECEK

Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu

Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu

Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu

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