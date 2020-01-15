1 İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir zarf verdi.

2 Volkswagen fabrikası kurulmadan dolandırıcıları türedi Henüz temeli dahi atılmayan Volkswagen fabrikasında, işe yerleştirme vaadiyle iş arayan kişilerin, ceplerini ve duygularını sömürenler ortaya çıktı.

3 Çin, Mesut Özil'in adını geçmiş maçlardan da silmiş Mesut Özil'in Uygur Türkleri paylaşımı nedeniyle Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin'in, bu kez de oyuncunun ismini önceki karşılaşmalardan da sildiği ortaya çıktı.

4 Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda Kanal İstanbul'u yapacaklarını söyledi.

5 Suudi Arabistan’a kar yağdı, Araplar coştu Kar yağışını gören Suudiler, sevinçten alkış tuttu.

6 Dicle Elektrik ekibinin karda zorlu mücadelesi Ekipler, üç bin rakımlı Yeşilöz bölgesinde bağlantı noktasından kopan iletim hattına ulaşarak, bu hattan beslenen askeri üs bölgesi ile 2 haneye yeniden enerji verdi.