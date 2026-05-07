Suudi Arabistan'a vize var mı, kalktı mı? 2026 güncel vize kararı

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni bir dönem başlıyor.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma'ya imza atıldı.

Peki; Suudi Arabistan'a vize kalktı mı? Türklerden vize istiyor mu? Kimler vizesiz gidecek? İşte yanıtlar...

SUUDİ ARABİSTAN VİZESİ KALKTI MI

İmzalanan anlaşma, yurt dışı seyahatlerinde kullanılan standart pasaport türü olan ve "bordo pasaport" olarak da tabir edilen umuma mahsus pasaportları kapsamıyor.

Bu nedenle umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları Suudi Arabistan'a gitmek için vize almaya devam edecek.

Aynı şekilde hizmet (gri) pasaportu sahipleri de Suudi Arabistan'a vizeyle seyahat etmeyi sürdürecek.

KİMLER VİZESİZ GİDECEK

Atılan bu ilk adımla diplomatik (siyah) ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri için vizesiz seyahat mümkün olacak.