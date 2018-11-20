Suudi Arabistan'da hava şartları halkı zorlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına, çölü adeta denize dönüştürdü.

Suudi Arabistan'da çöl denize döndü İZLE



DEVELER DE UZAKLAŞTIRILDI

Hava şartları nedeniyle çölde yaşayan develer de bölgeden uzaklaştırıldı. Paylaşılan videoda ise bir adamın onlarca deveyi hızlı bir şekilde sürüklediği görülüyor.

35 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Suudi Arabistan'da yaklaşık bir aydır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, ülkede yaklaşık bir aydır süren şiddetli yağışlarda sel veya taşkın sularına kapılma, elektrik çarpması ve bataklıklara saplanma gibi çeşitli nedenlerden dolayı 11'i Mekke'de olmak üzere 35 kişi yaşamını yitirdi.

MAHSUR KALAN 2 BİN KİŞİ KURTARILDI

Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin 13 bölgesinde mahsur kalan 2 bin 517 kişinin kurtarıldığı, bu kişilerden 384'ünün başkent Riyad'dan olduğu aktarıldı. Cevf kenti başta olmak üzere 7 bölgeden 4 bin 38 kişinin tahliye edildiği, 2 bin 536 kişiye ise barınma imkanı sağlandığı kaydedildi.