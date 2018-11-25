Suudi Arabistan'da indirim çılgınlığı

Dünya genelinde yaşanan alışveriş çılgınlığı Suudi Arabistan'da da yaşandı. Fiyatlarda yapılan indirim, Suudi kadınlarının da alışveriş hırsı yapmasına neden oldu.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Alışveriş çılgınlığı kapsamında bir mağazaya koşturarak giren Suudi kadınları, askılarda, vitrinlerde ne var ne yoksa hepsini birkaç saniye içerisinde toplayıp mağazayı talan etti.

Suudi Arabistan’da kadınların alışveriş izdihamı VİDEO

Adeta bir yağma görüntüsünü andıran bu çılgınlık sırasında kadınlar izdihama neden oldu.