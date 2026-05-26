Suudi Arabistan'da 'Kaçak Hac' iddiasıyla 8 Türk gözaltına alındı

Suudi Arabistan, her yıl milyonlarca Müslüman'ın katıldığı hac ibadetini düzenlemek ve güvenlik açısından yönetmek için katı kurallar uyguluyor.

Hac, belirli bir kota ile sınırlı tutuluyor ve yalnızca resmi hac vizesi olan 'Tasrih' ile gerçekleştirilebiliyor.

KAÇAK GİRİŞLER İÇİN SIKI DENETİM YAPILIYOR

Suudi yetkililer, özellikle hac mevsimi öncesi ve sırasında çöl yolları, kontrol noktaları ve drone denetimleriyle kaçak girişleri önlemeye çalışıyor.

Kaçak girişimlerde bulunanlar para cezası, hapis, sınır dışı ve uzun süreli giriş yasağı gibi yaptırımlarla karşılaşıyor.

8 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu kişilerin hac izni almadan Mekke’ye giriş yapmaya ve kentte kalmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

HAKLARINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, şüphelilerin durdurulduğu ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, 'kaçak hac' tertiplediği belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı kişilerin de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

'HAC DÜZENLEMELERİNE UYUN' ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Kamu Güvenliği Müdürlüğü, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılara hac düzenlemelerine uyma çağrısında bulundu.

Yetkililer ayrıca yayınladıkları telefon numaraları üzerinde ihlallerin kendilerine ihbar edilmesini istedi.