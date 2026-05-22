Suudi Arabistan’da şampiyon Al Nassr: Cristiano Ronaldo ilk lig zaferine ulaştı

Suudi Arabistan Ligi’nin 34. haftasına 2 puan farkla lider giren Al Nassr, sahasında Damac’ı 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Riyad’da oynanan karşılaşmada Al Nassr’ın gollerini 34. dakikada Sadio Mane, 52. dakikada Kingsley Coman, 63 ve 81. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 86 yapan Al Nassr, diğer maçların sonuçlarına bakmadan sezonu zirvede tamamladı.

RONALDO’DAN ŞAMPİYONLUK MAÇINDA 2 GOL

Al Nassr’daki 3. sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Portekizli futbolcu, Manchester United ile İngiltere Premier Lig, Real Madrid ile İspanya La Liga, Juventus ile İtalya Serie A şampiyonluklarının ardından Al Nassr formasıyla da lig zaferine ulaştı.

Ronaldo, Damac karşısında attığı 2 golle sezonu güçlü kapattı. 41 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 28 gol kaydetti.

AL NASSR 6 SEZON SONRA ZİRVEDE

Son yıllarda yaptığı yatırımlar ve yıldız transferleriyle öne çıkan Al Nassr, 6 sezon aranın ardından Pro Lig’de mutlu sona ulaştı.

Riyad ekibi, 2018-2019 sezonundaki şampiyonluğun ardından ligde yeniden zirveye çıktı. Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Sadio Mane, Joao Felix, Marcelo Brozovic ve Kingsley Coman gibi yıldızlar da Al Nassr formasıyla ilk şampiyonluklarını yaşadı.

KULÜP TARİHİNDE 11. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Al Nassr, Damac galibiyetiyle tarihindeki 11. lig şampiyonluğunu kazandı.

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Hilal 21 şampiyonlukla ilk sırada yer alırken, Al Ittihad’ın 14, Al Ahli’nin ise 9 şampiyonluğu bulunuyor.

RONALDO KARİYERİNDE 973. GOLE ULAŞTI

Cristiano Ronaldo, şampiyonluğun ilan edildiği Damac maçında kariyerindeki gol sayısını da artırdı.

Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla bugüne kadar 129 gole imza attı. Ronaldo, Damac karşısında kaydettiği gollerle kariyerindeki 973. gole ulaştı.