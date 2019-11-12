Suudi Arabistan'da tiyatro sanatçılarına saldırı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Malaz bölgesindeki Kral Abdullah Parkı'nda bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında sahneye çıkan kişi, tiyatro grubundan 2 erkek ve 1 kadını bıçakla yaraladı.

Sahnedeki saldırgana, güvenlik güçleri müdahale etti.

GELİŞİGÜZEL BIÇAKLADI

Saldırı anı gösteriyi izlemeye gelenler tarafından kayda alındı. Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan bir erkeğin sahnedeki kostümlü kişilere gelişigüzel şekilde saldırdığı görülüyor. Bıçaklı saldırgan, görevli olduğu sanılan bir erkek tarafından engellenmek isteniyor. Bu sırada saldırgan merdivenlerden yuvarlanıyor.

Suudi Arabistan’da sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı İZLE

YEMEN UYRUKLU SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen performans sanatçılarının, Suudi Arabistan vatandaşı olmadığı öne sürülürken, saldırıyı gerçekleştiren 33 yaşındaki Yemen uyruklu saldırganın tutuklandığı ifade edildi.

Zanlının neden sahnede bulunanları hedef aldığına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.

SIKI SINIRLAMALAR GEVŞETİLDİ

Suudi Arabistan'da sosyal aktiviteler ve eğlendirici faaliyetler üzerine getirilen sıkı sınırlamalar yakın zaman önce gevşetilmişti. Saldırının yaşandığı Kral Abdullah Parkı, Riyad'da iki ay sürecek bir festivalin mekanlarından biri olarak biliniyor.