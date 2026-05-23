Suudi Arabistan'dan Donald Trump'a hac uyarısı

Orta Doğu'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içinde İran'a yeniden saldırmayı Körfez ülkelerinden gelen talep üzerine durdurduğunu açıklamıştı.

Bu açıklamayla ilgili olarak yeni bir iddia gündemde.

HAC UYARISI GELDİ

Trump'ın, Suudi Arabistan'dan gelen kurban bayramı ve hac uyarısıyla saldırıyı iptal ettiği ileri sürüldü.

İki üst düzey Körfez yetkilisine göre Trump, hac döneminde saldırı düzenlemesi halinde Amerika'nın Müslüman dünyasındaki itibarının ciddi şekilde zarar göreceği konusunda uyarıldı.

'HACCA GİDENLER MAHSUR KALIR' DENİLDİ

Savaşın başlaması ve bölge ülkelerinin hava sahalarının kapanmasıyla hacca giden yüz binlerce kişinin burada mahsur kalacaklarına da dikkat çekildi.

ABD ve İsrail, İran'a ilk saldırılarını Ramazan ayında başlatmıştı.

İran medyası, bu nedenle 28 Şubat'ta başlayan saldırıları "Ramazan Savaşı" olarak niteliyor.

"SALDIRI KARARINDA ETKİLİ OLDU"

Ancak şimdi hac ibadetinin yol açacağı lojistik sorunların Trump'ın saldırı kararını hayata geçirmemesinde etkili olduğu vurgulandı.

Middle East Eye konuşan Körfez yetkilileri, savaşın Kurban bayramı bittikten sonra önümüzdeki haftalarda başlamasını beklediklerini dile getirdi.