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Suudi Arabistan’dan gelen 344 kişi Malatya’da karantinada

Suudi Arabistan’da bulunan 344 Türk vatandaşı özel uçakla getirildikleri Malatya’da, KYK yurtlarında 14 günlük karantina altına alındı.

İHA |
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Suudi Arabistan’dan gelen 344 kişi Malatya’da karantinada

Koronavirüs salgını ile birlikte Suudi Arabistan’da bulunan 344 kişi, 2 özel uçakla Malatya’ya getirildi.

Erhaç Havalimanı'na inen uçaklardaki yolcular, tüm sağlık önlemleri alındıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından dışarıda bekleyen otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen yolcular daha sonra Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Battalgazi Yurdu'na getirildi.

Suudi Arabistan’dan gelen 344 kişi Malatya’da karantinada

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Görevli ekiplerin de sıkı tedbirler aldığı yurt önünde, daha önceden hazırlanan ve dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 344 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları Malatya Valiliği, Malatya Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

Suudi Arabistan’dan gelen 344 kişi Malatya’da karantinada

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Yurt dışından gelen Türk vatandaşların buradaki 14 günlük karantinanın ardından sağlık sorunlarının olmaması durumunda memleketlerine gönderilecekleri öğrenildi.

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