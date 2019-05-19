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Suudi Arabistan'dan olağanüstü toplantı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği liderlerini 30 Mayıs'ta zirveye davet etti.

İHA | 19.05.2019 - 10:54..
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin petrol tesislerine drone saldırısı düzenlenmesi ve gemilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğraması üzerine Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, 30 Mayıs'ta Mekke’de 2 olağanüstü zirveye çağırdı.

'İRAN BÖLGEDE İSTİKRAR VE GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMIYOR' İDDİASI

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr de yaptığı basın toplantısında, İran rejiminin bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmadığını söyledi.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın bölgede İran'la savaş istemediğini, ancak diğer tarafın savaşı seçmesi durumunda krallığın güçlü bir şekilde yanıt vereceğini ifade etti. İran’ı, yıkıcı politikalarından kaçınmaya ve bölge işlerine karışmayı bırakmaya çağıran Cubeyr, İran’ı bölgeyi tehlikenin eşiğine getirmemesi konusunda uyardı.

255 BALİSTİK FÜZE

Tahran'ın Suudi Arabistan'a 255 balistik füze fırlatan Yemen’deki Husilere destek verdiğini belirten Cubeyr, dünyayı Tahran’a sert bir tutum sergilemeye çağırdı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, 12 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarındaki iki Suudi petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. ABD sabotaj konusunda İran’ı suçlamıştı. Salı günü ise Yemen’deki Husiler, Suudilere ait iki adet petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.

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