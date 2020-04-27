Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye gelmek isteyen işçiler yardım bekliyor

Çam ağaçlarında bulunan 10'dan fazla papağanı gören bir vatandaş, “Bu papağanlar koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu." dedi.

Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıkları bir yolculuğu anlattı. Turnuvadan önce verdikleri sadakanın, kafileyi taşıyan uçağı koruduğunu ve türbülans sonrası düşmesini engellediğini söyledi.

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Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

Avrupa ülkeleri korona sürecinde kendi vatandaşlarına hizmet vermekte aciz kalırken Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, kendi vatandaşını yalnız bırakmadı.