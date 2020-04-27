Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye gelmek isteyen işçiler yardım bekliyor

Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından yurt dışına giriş ve çıkışlar kapatılmıştı.
Kış sezonunda çalışmak için Erzurum’dan Suudi Arabistan’a giden inşaat işçileri ise burada mahsur kaldı.
İnşaatların çalışmalarını durdurması üzerine işsiz kalan vatandaşlar devlet büyüklerinden yardım istiyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DA KALAN 40 İŞÇİ DÖNMEK İSTİYOR
40’ın üzerinde Erzurumlu işçinin çalıştığı inşaatın çalışmalarını durdurmasına sinirlenen vatandaşlar, şirket sahiplerinden paralarını isteyerek Türkiye’ye geri gönderilmelerini istiyor.
Şirket sahipleri ise girişimlerin yapıldığını devlet büyüklerinden haber beklendiğini açıkladı. Yaklaşık 1 aydır çalışamayan işçiler Türkiye’ye dönecekleri günü bekliyor.