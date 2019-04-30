Suudi bakan ezan sesinin kısılmasını istedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, daha önce ılımlı İslam’a döneceklerini belirtmişti. Aşırıcılığı yakında yok edeceklerini söyleyen Prens Selman, değişimin sinyallerini vermişti.

Geçtiğimiz gün gazetecilere açıklama yapan Suudi Arabistan İslami İşler ve Davet Bakanı Abdullatif Ali Şeyh, ezanın namazın gerekliliğinden biri olduğunu ancak imam ve müezzinlerin çevredekilere saygı duyması gerektiğini söyledi.

MÜEZZİNLERİ UYARDI

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada Ali Şeyh, cami hoparlöründen çıkan yüksek sesin hem evinde oturan insanları ve hastaları rahatsız edebileceğini, hem de diğer camilerin ezan sesini bastırdığını ifade etti.

"CAMİLERİMİZİN İNSANLARA RAHATSIZLIK VERMEMESİ LAZIM"

Çok yüksek sesle okunduğunda ezanın ihtişamını kaybettiğini aktaran Suudi bakan, “İnsanlara Allah’ın evini sevdirmemiz gerekiyor. Maneviyat ve sessizliğin hakim olması gerektiği camilerimizin insanlara rahatsızlık vermemesi lazım” dedi.