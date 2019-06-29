Suudi istasyonularına saldırıda Irak iddiası

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna düzenlenen drone saldırısının Yemen'den değil Irak'tan yapıldığı sonucuna ulaştı.

"ABD'Lİ YETKİLİLERE GÖRE İRAN'IN DESTEKLEDİĞİ MİLİSLER"

Suudi Arabistan'daki saldırıdan Yemen'deki Husilerin sorumlu tutulduğu anımsatılan haberde, "Ancak konuya yakın ABD'li yetkililer, saldırıların Irak'tan, büyük ihtimalle de burada büyük varlık gösteren İran'ın desteklediği milisler tarafından yapıldığını söyledi." ifadelerine yer verildi.

Habere göre, ABD'li yetkililer, bu istihbarata nasıl ulaşıldığına ilişkin dair detay vermedi, söz konusu drone saldırısının Yemen'deki Husi güçlerin daha önce yaptığı saldırılardan daha sofistike olduğunu vurguladı.

IRAK'A UYARI: "MİLİTANLARI KONTROL ALTINA ALIN"

ABD söz konusu çıkarımlarını bir not ile Iraklı yetkililere iletti ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bu ay başında yaptığı telefon görüşmesinde konuyu gündeme getirdi. ABD'li yetkililer Bağdat yönetiminden "İran bağlantılı militan grupları" kontrol altına almasını talep etti.

Iraklı yetkililer ise Irak'ın ABD'den Suudi Arabistan'a saldıran droneların Irak topraklarından çıktığı iddiasına ilişkin daha fazla kanıt istedi. Öte yandan, Başbakan Abdulmehdi'nin geçen hafta söz konusu olayda Irak'ın bir dahli olmadığını olmadığını söylediği aktarıldı.