Amerika ile ilişkilerini üst düzeylere çıkaran Suudi Arabistan, ülkede birçok reforma imza attı. Şeriat yönetiminden uzaklaşan Suudiler, ülkede "Helal disko" açılmasına bile izin verdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Ilımlı İslam çağrısının ardından başlayan reformların ardından başkent Riyad'da, birçok konser düzenlendi.

Düzenlenen son konser ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Suudi kadın, konserde sahneye sütyen attı VİDEO



SAHNEYE SÜTYEN

Sahnedeki erkek şarkıcının performansına kendini fazlasıyla kaptıran bir Suudi kadın, sütyenini çıkardı ve sahneye attı.

Sütyeni eline alan şarkıcı, "Seni seviyorum Suudi Arabistan" diye haykırdı ve elindeki sütyenle şarkısını söylemeye devam etti.