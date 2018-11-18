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Suudi kadınlardan çarşaf eylemi

Suudi Arabistan'da kadınlar sosyal medya üzerinden başlattıkları eylemde bir süredir abaye adı verilen çarşaf giyme zorunluluğunu protesto ediyor.

Haber Merkezi | 18.11.2018 - 12:23..
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Eyleme katılan kadınlar, abayelerini ters yüz edip giyerek tepkilerini gösteriyor. Kadınlar ters yüz edilmiş abayeyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak eylemi yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kanunlar gereği kamusal alanda vücudu tamamen örten bu siyah giysiyi giymeleri gereken kadınlar, "abaya inside-out" (ters yüz abaye) etiketiyle paylaşımda bulunarak baskıya karşı seslerini duyurmaya çalışıyor.

Suudi kadınlardan çarşaf eylemi

PRENS "ZORUNLU DEĞİL" DEMİŞTİ

Ülkeyi fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman, geçen Mart ayında verdiği bir röportajda İslam'da abaye giyme zorunluluğunun olmadığını söylemişti. Prensin bu sözleri kıyafet zorunluluğuyla ilgili uygulamaların hafifletileceği beklentisi yaratsa da, herhangi bir değişim olmadı.

Suudi kadınlardan çarşaf eylemi

Suudi Arabistan'da kadınlara henüz geçen Haziran ayında araba kullanma izni verilmişti. Kadınlar bir süredir, daha önce sadece erkek izleyicilere açık olan spor müsabakalarını da stadyumlarda takip edebiliyor.

Suudi kadınlardan çarşaf eylemi

Suudi kadınlardan çarşaf eylemi

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