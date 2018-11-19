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Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Cemal Kaşıkçı'nın vahşice konsolosluk binasında katledilmesinin üzerine Türkiye'nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci Suudileri kızdırıyor. Suudiler Türkiye'yi boykot ile tehdit ediyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 11:21..
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Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle uluslararası siyasette zor durumda bulunuyor. Özellikle yaptırımlarla karşı karşıya olan ülkeyi en çok zorlayansa Türkiye'nin yürüttüğü başarılı ve şeffaf adli takip süreci.

Tüm delilleri uluslararası kamuoyu ile paylaşan ve Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini kesinleştiren bu durum Suudileri kızdırıyor.

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

BOYKOT TALEBİ

Tarafsız ve şeffaf takip sürecini çok iyi bir şekilde yönetmesine karşılık bu durum Türkiye'ye karşı Suudi cephesi oluşturdu. Özellikle sosyal medyada Türkiye karşıtı propagandaya imza atan Suudiler, Türkiye'ye boykot çağrısı yapıyor.

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Birçok düşmanca mesajın içerdiği paylaşımları yapan Suudiler, "Türk mallarını kullanmayın" , "Selman'ın düşmanı bizim de düşmanımız" gibi mesajlar yayınlıyor.

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

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