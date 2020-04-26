Suya düşen minik serçeyi fark eden bir vatandaş, kuşu düştüğü su birikintisinden kurtardı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Bir süre oksijensiz kaldığı için kendinden geçen kuşa, kalp masajı yapıldı.

Minik serçe, duyarlı vatandaşın çabası sayesinde hayata döndü.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar VİDEO

Görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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