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Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar

Duyarlı bir vatandaşın, suya düşen serçeyi kalp masajıyla hayata döndürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Merkezi |
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Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar

Suya düşen minik serçeyi fark eden bir vatandaş, kuşu düştüğü su birikintisinden kurtardı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Bir süre oksijensiz kaldığı için kendinden geçen kuşa, kalp masajı yapıldı.

Minik serçe, duyarlı vatandaşın çabası sayesinde hayata döndü.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar VİDEO

Görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.
Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

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