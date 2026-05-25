Suzuki iddialı: Tarihinde ilk kez Honda'yı geride bırakabilir

Suzuki, 2025 mali yılında ulaştığı 3,32 milyonluk küresel satış rakamını yeni dönemde 3,55 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Markanın bu rekor büyüme öngörüsü, satışlarında durgunluk bekleyen rakibi Honda'yı tarihinde ilk kez geride bırakma fırsatı tanıyor.

HİNDİSTAN PAZARI SUZUKI'YE REKOR GETİRDİ

Üretim hacminin yarısından fazlasını Hindistan pazarında gerçekleştiren şirket, küresel ölçekte yüzde 7,1'lik bir teslimat artışı öngörüyor.

Dünyanın en büyük üreticisi Toyota ise Suzuki'deki yüzde 5'lik hissesi ve ortak model iş birlikleriyle bu yükselişe dolaylı destek sağlıyor.

HEDEF İKİNCİLİK DEĞİL MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Honda’nın yeni mali yılda neredeyse sıfır büyüme ile 3,39 milyon adette kalacağı tahmin edilirken, Suzuki iki numaralı koltuğu gözüne kestiriyor.

Şirket Başkanı Toshihiro Suzuki ise ana odaklarının sıralama elde etmek değil, insanların severek kullanacağı erişilebilir araçlar üretmek olduğunu söyledi