Suzuki modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

Suzuki'nin Akıllı Hibrit Teknolojisi ve AllGrip 4x4 çekiş sistemini bir arada sunan Vitara modeli, mayıs ayında 1 milyon 999 bin TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Modelin 4x4 versiyonları 2 milyon 099 bin TL'den başlayan etiketlerle satışa sunulurken, Vitara Black Edition versiyonunda performans ve verimliliği arayan tüm müşterilere takas desteği imkanı sağlanıyor.

S-CROSS MODELİNDE 135 BİN TL'YE VARAN TAKAS İNDİRİMİ

Güçlü SUV tasarımı, ailelere yönelik geniş bagaj hacmi ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan S-Cross modelinin Black Edition 4x2 versiyonunu tercih edenler için 135 bin TL takas desteği sunuluyor.

Aynı modelin Black Edition AllGrip 4x4 versiyonunda ise 65 bin TL'lik takas avantajı var.

TÜZEL MÜŞTERİLERE SIFIR FAİZLİ TİCARİ KREDİ

Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye pazarındaki iddiasını sürdüren marka, fiyat ve takas indirimlerine ek olarak finansman kolaylığı da sağlıyor.

Kampanya dahilinde tüzel müşterilere özel olarak tüm Suzuki modellerinde geçerli olmak üzere 400 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor.