Tabağın içine taş koyup bahçeye bırakın: Sebebi herkesi şaşırtıyor

Bahçecilikte doğa dostu yöntemler giderek daha fazla ilgi görüyor.

Uzmanlar, küçük yaşam alanlarında kuşları desteklemenin hem ekosistem dengesi hem de bitkilerin verimi açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Serçe, kara kuş, sığırcık ve baştankara gibi türler için oluşturulan basit beslenme alanları, özellikle yaz aylarında fayda sağlayabilir.

Bir tabağın içine taş yerleştirip bahçenize koyduğunuzda farkı görebilirsiniz.

BAHÇEYE BİR TABAK BIRAKIN

Kuşlara yardımcı olmak için karmaşık düzeneklere ihtiyacınız yok. Eski bir tabak bile onlar için mükemmel bir serinleme noktası olabilir.

Kuşlara su sağlamanın bahçe sahipleri için şaşırtıcı bir avantajı var.

Kuşlar genellikle sıvı ihtiyaçlarını karşılamak için kiraz, elma ve kuş üzümü gibi meyveleri gagalar.

Eğer bahçenizde kolayca ulaşabilecekleri temiz bir su kaynağı varsa, meyvelerinize olan ilgileri azalır.

Kuşlar susuzluğunu giderir, sizin meyve hasadınız ise korunmuş olur.