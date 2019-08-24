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Tabare Vazquez akciğer kanseri

Sigara karşıtı politikalarıyla tanınan Uruguay Devlet Başkanı Varquez, akciğer kanserine yakalandı

AA | 24.08.2019 - 02:42..
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Uruguay'ın büyük tütün şirketlerine karşı yürüttüğü kampanyalarla tanınan ve aynı zamanda bir doktor olan Devlet Başkanı Tabare Vazquez'in akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi.

Varquez'in ofisi, devlet başkanının kötücül bir akciğer tümörü tanısıyla tedavi altına alındığını bildirdi.79 yaşında, ikinci dönem devlet başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda bir onkolojist olan Tabare Varquez'in akciğerlerinde rutin bir sağlık kontrolü sırasında tümör bulunduğu, tümörün de muhtemelen kanser olduğu belirtildi.

Tabare Vazquez akciğer kanseri

Varquez'in ofisi, tıbbi bir rapora dayanarak kötücül bir tümörün varlığının doğrulandığını açıkladı.

Ofisin açıklamasında, görev süresi Mart 2020'de son bulacak olan Varquez'in tedavi görürken istifa edip etmeyeceğine dönük herhangi bir bilgi verilmedi.
Sol kanat Frente Amplio partisini 2005 yılında iktidara taşıyan Varquez, 2015 yılında tekrar seçilmişti.

HALKA AÇIK ALANDA SİGARA İÇMEYİ YASAKLADI

2006 yılında Uruguay, halka açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk Latin Amerika ülkesi oldu ve dünyada bu yasağı getiren 5. ülke haline geldi.

SİGARA VERGİLERİNİ ARTIRDI

Vazquez, sigaraya yönelik vergileri artırarak, üreticilerin bir marka için birden fazla çeşit sigara üretmesini yasakladı.Diğer yandan Varquez, sigara paketlerinde sigaranın sağlığa zararlarının belirtildiği ibarelerin yer almasını zorunlu kılan bir yasa daha çıkardı.

ABD'li tütün devi Philip Morris, sigara düzenlemelerinin haddinden fazla olduğunu savunarak Uruguay'a dava açtı ve edilen zararın karşılanması için Uruguay hükümetinden tazminat talep etti.

Dünya Bankası'nın Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) ise, 2016 yılında şirketin tazminat talebini geri çevirerek, Philip Morris'in Uruguay hükümetine 7 milyon dolar ödemesinde karar kıldı.

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